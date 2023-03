JD1TV: Veja momento que motociclista colide contra caminhÃ£o na Guaicurus

Câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento do acidente que deixou um motociclista em estado grave na tarde desta terça-feira (7) no cruzamento da Rua Gaudilei Brun com a Avenida Guaicurus no bairro Vila Aimoré, em Campo Grande.

Nas imagens é possível que o caminhoneiro aguarda vários outros veículos passarem antes de prosseguir no cruzamento da via, no entanto, o motociclista aparece repentinamente, em alta velocidade, quando o caminhão já está na Avenida.

O motociclista não consegue desviar do caminhão devido à alta velocidade, com a força do impacto sendo tão forte que o capacete da vítima é ejetado no momento do acidente.

Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também