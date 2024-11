JD1TV: Vídeo de 2018, com homem açoitado após roubar, volta a circular nas redes sociais

Um vídeo de 2018, que mostra um homem após levar um "salve" por roubar um caminhão, voltou a circular por grupos de WhatsApp, neste fim de semana.



No vídeo, o suspeito conversa com outro homem, não identificado, que diz para o rapaz não cometer roubos "na quebrada". Nas imagens, não há informações sobre onde ocorreram os fatos.



Pessoas têm compartilhado o vídeo, com a informação de que o caso teria ocorrido na Rua Paraisópolis, na Rua da Favela do Santo Eugênio. Alguns falando ainda que são de Campo Grande.



No entanto, ao pesquisar as imagens no Google, as pesquisas relacionadas são de 2018 e 2019, sem especificar local.

O alerta fica para que a população não caia em Fake News compartilhadas em redes sociais. O corretivo com "açoites" ou chicotadas nas costas, o conhecido "salve" é usado por organizações criminosas, quando há delitos como roubos em regiões de seu domínio, como foi possível observar em matéria semelhantes, após apuração do JD1 Notícias.

