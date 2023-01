JD1TV: Vídeo mostra caminhonete sendo 'jogada' contra motoqueiro na Nelly Martins

Câmeras de um circuito de segurança interno flagraram o exato momento do acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete Hilux prata, no início da tarde desta terça-feira (3), na Avenida Nelly Martins, no Bairro Carandá Bosque em Campo Grande. Motociclista, Lucas Rodrigues Mariano, de 23 anos, está em estado grave na Santa Casa.

As imagens revelam que o motorista do veículo acelerou contra o jovem, atingindo-o na lateral, fazendo com deslizasse cerca de oito metros. A ação irresponsável ainda quase pegou um moto entregador que seguia pela pista central da avenida e presenciou o ocorrido.

A vítima ficou desacordada e teve convulsões, o Corpo de Bombeiros Militar prestou os primeiros socorros no local e encaminhou para a Santa Casa, onde Lucas segue internado com traumatismo craniano e fratura na clavícula. Depois do acidente, a caminhonete fugiu.

Confira o vídeo:

