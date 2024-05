JD1TV: Vídeo mostra idoso 4g0n1z4nd0 após ser 4t4c4d0 enquanto alimentava pitbull

Jamiro Coelho Ferreira, de 77 anos, agonizou até a morte depois de ser atacado por um cachorro da raça pitbull na manhã de sábado (11), em uma propriedade rural na região do Cruzeiro, no Rio de Janeiro.

Conforme o g1, o idoso foi socorrido de ambulância até o posto médico municipal de Raposo, distrito de Itaperuna, de onde foi transferido para o Hospital São José do Avaí.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima gravemente ferida, com o rosto e braços dilacerados. As orelhas chegaram a ser arrancadas com a violência do ataque. Ele teve as roupas rasgadas.

Uma testemunha afirmou que uma das funções da vítima era exatamente alimentar o cão, criado desde filhote na propriedade. O animal sempre teria apresentado um perfil dócil, sem relatos anteriores de reações violentas.

Uma irmã da vítima disse que o patrão do idoso estava prestando todo o auxílio necessário à família.

Segundo informações obtidas pela polícia, a vítima chegou a passar por cirurgia, mas morreu no hospital. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Campos dos Goytacazes no domingo (12) e liberado para sepultamento nesta segunda-feira (13). Ele foi enterrado às 9h no Cemitério municipal de Natividade, no bairro Liberdade.

JD1TV: Vídeo mostra idoso agonizando após ser atacado enquanto alimentava pitbullhttps://t.co/N3wUAvImpU pic.twitter.com/Dvx9MO0mlf — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 14, 2024

