JD1TV: Vídeo mostra troca de tiros que terminou em morte no Colibri

Imagens de câmeras de segurança flagraram o assassinato de Roquilano Rodrigues de Almeida, de 58 anos, ocorrido durante o final da manhã de quinta-feira (23), no Jardim Colibri, em Campo Grande.

O vídeo mostra o momento em que a vítima chega ao local com mais dois amigos, em uma caminhonete. Ele então vai até o portão do suspeito, momento em que uma troca de tiros entre o autor e os colegas de Roquilano começaram.

Os homens estavam tentando tirar satisfações com o homem, devido o furto de uma moto da vítima, ocorrida há alguns dias.

Durante o tiroteio, ele foi alvejado no tórax e acabou falecendo na calçada. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Assista ao vídeo: