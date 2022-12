Jovem acessa e-mail falso e perde R$ 1,4 mil ao cair em golpe

Uma jovem, de 26 anos, perdeu R$ 1,4 mil após acessar e-mail falso em nome de um banco. O caso aconteceu na quarta-feira (28), em Deodápolis.

Conforme o Ivinoticias, a vítima contou à polícia que recebeu um e-mail com o remetente se passando pela unidade financeira, relatando saldo de 254 mil pontos que expirariam caso não fosse utilizado.

Acreditando ser verdadeiro, ela acessou o link e conectou sua conta via computador, seguindo as orientações recebidas na página. Ainda de acordo com o site, ao digitar a senha de acesso, recebeu a notificação de que uma transferência havia sido realizada de sua conta no valor de R$ 1.400,00 tendo como beneficiaria uma mulher.

A vítima constatou ter caído em um golpe e entrou em contato com o banco informando o ocorrido. O caso está sendo investigado pela polícia.

