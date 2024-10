Jovem agride a mãe com golpes de enxada e amaça matar policiais em Aquidauana

Uma mulher, de 50 anos, foi agredida com golpes de enxada desferidos pelo filho durante a noite de sábado (26), na cidade de Aquidauana. O autor, de 28 anos, foi preso.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 22h após a vítima sair correndo pelas ruas da cidade. Na ocasião, ela estava sendo perseguida pelo filho.

O rapaz, que estava armado com uma enxada, ameaçava matar a genitora. Para as autoridades, ela detalhou que as agressões começaram às 17h, mas ela só conseguiu fugir durante a noite.

Quando as equipes chegaram ao local, o autor correu para um matagal, onde ficou escondido. Da área, ele gritava que iria matar os militares dizendo: “vou matar todos vocês, covardes.” O agressor foi detido e, mesmo após a prisão, continuou a agredir os policiais com chutes.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e será investigado.

