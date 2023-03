Jovem ameaÃ§a queimar a avÃ³ viva e vai preso em MS

Jovem, de 18 anos, foi preso na noite de quarta-feira (22) após descumprir medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar ou manter contato com a avó dele, de 65 anos, em Coronel Sapucaia. A medida existe porque ele estava ameaçando colocar fogo na idosa há menos de 10 dias.

De acordo com as informações policiais, no dia 13 de março a outra neta da idosa procurou a delegacia para relatar que a avó estava sofrendo violência doméstica, mas por estar enferma não conseguiria ir na sede policial. Ela contou que o rapaz ameaçava colocar fogo na vítima.

O delegado realizou o pedido de medida protetiva mediante solicitação da vítima e o Poder Judiciário prontamente deferiu. Entretanto, o suspeito mesmo sabendo da proibição em vigor voltou a procurar a idosa. Diante desta informação, os policiais foram até o local e confirmaram a denúncia.

O jovem foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia.

