Jovem apanha de motorista após vomitar em carro de aplicativo na Capital

Um jovem, de 25 anos, foi agredido por um motorista de aplicativo durante a noite deste domingo (19), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. O rapaz teria vomitado dentro do veículo e ainda partiu para cima do trabalhador ao ser questionado.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista, de 48 anos, contou que aceitou a corrida do jovem no Jardim Veraneio. A caminho do endereço de desembarque, o rapaz começou a vomitar.

O motorista parou o veículo imediatamente para ele descer e terminar de ‘chamar o Raul’. Quando questionou porque ele não pediu para parar o carro, o rapaz se irritou e partiu para cima do homem.

Para se defender, acertou um tapa no jovem que caiu a primeira vez. Ele levantou novamente e foi derrubado por uma rasteira. Ao ser derrubado pela segunda vez, acabou batendo o queixo em uma pedra.

Ao conversar com a polícia, o jovem tinha falas desconexas e estava aparentemente alcoolizado. Chorando, ele dizia somente que estava errado por isso apanhou.

O jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o posto de saúde do bairro Tiradentes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

