Jovem apanha do namorado após postar foto na internet em MS

Jovem, de 21 anos, apanhou do namorado, de 28, após postar uma ‘selfie’ nas redes sociais durante a tarde de ontem (2). Junto há 10 anos, o casal tem dois filhos e moram em Corumbá.

De acordo com as informações policiais, as agressões aconteceram na madrugada desta segunda-feira (3). A vítima contou a Polícia Militar que tirou uma foto durante o dia e postou em uma rede social. Ao ver a imagem, o homem saiu de casa transtornado e posteriormente retornou alcoolizado e muito agressivo, passando a agredi-la com socos e chutes.

No momento em que a mulher disse que iria ligar para o seu pai, o autor correu até a cozinha e pegou uma faca e a ameaçou dizendo "agora você liga". A vítima conseguiu desarmar o autor, porém este pegou seu celular e arremessou ao chão, quebrando.

O autor não se encontrava pelo local na chegada da equipe policial, então foram realizadas diligências pelas proximidades, e ao retornarem, se surpreenderam com o autor já na residência.

A vítima manifestou interesse em representar contra o autor, pois a mesma apresentava lesões no braço, perna e boca, proveniente das agressões sofridas.

Ambos foram encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis.

