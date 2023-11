Jovem 'bebe todas' sem ter como pagar e leva martelada na cabeça em boate de MS

Um rapaz, de 23 anos, foi agredido com marteladas na cabeça pelos donos de uma boate, depois de consumir bebidas alcoólicas no estabelecimento sem ter dinheiro pra pagar. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (29), na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações iniciais, por não ter como pagar, o casal de empresários ainda reteve a moto do rapaz no local. Para tentar resolver a situação, a irmã do cliente foi até a boate e ao chegar visualizou a vítima apanhando.

Por instinto a mulher interveio na situação, mas também foi agredida e ficou com leões abaixo do olho esquerdo, arranhões no rosto e ferida causada pelo golpe de uma chave de fenda no ombro esquerdo. Já o irmão sofreu golpes de martelo na cabeça.

Segundo o site Sidrolândia News, a Polícia Militar acabou sendo acionada para ir até o endereço, onde prenderam os agressores em flagrante.

Deixe seu Comentário

Leia Também