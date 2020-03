Jovem com arma ilegal levanta suspeita ao fugir de uma viatura em rondas

O jovem de Eliezer Nunes, 19 anos, foi preso pela equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (23,) por porte irregular de arma de fogo e receptação na Vila Romana.

De acordo com a ocorrência, durante o policiamento nas dependências da Vila Romana conhecida como favela da Romana, dois indivíduos sendo um deles Eliezer, fugiram quando avistaram a viatura do Batalhão da PM.

Durante a fuga pelo bairro, os dois foram alcançados pela equipe do batalhão que encontrou com Eliezer uma arma de fogo além de uma motocicleta com registro de furto em fevereiro na Depac Centro.

