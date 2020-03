Corpo com crânio afundado é encontrado no córrego Lagoa na capital

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com o crânio afundado e lesões na face, dentro do Córrego Lagoa, no bairro Jardim Tijuca, no final da tarde desse domingo (22) em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a perícia da polícia civil foi chamada por policiais do Grupo de Operações e Investigaçõe (GOI) e militares do Corpo de Bombeiros, que já estavam na Rua Panambi Vera, altura do córrego onde o corpo foi encontrado.

A perícia identificou que o homem mede 1,70 e deve ter de 40 a 50 anos de idade, mas não foi possível saber a causa da morte. O corpo estava em avançado estado de decomposição e a polícia não sabe identificar o horário da morte.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro, como morte a esclarecer.

