Polícia

Jovem de 18 anos morre após ser enforcada pelo namorado em Três Lagoas

Suspeito se entregou em um batalhão da Polícia Militar logo após o crime de feminicídio

25 fevereiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Beatriz foi vítima de estrangulamentoBeatriz foi vítima de estrangulamento   (RCN 67)

Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, é a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi enforcada até a morte pelo namorado Wellington Patrezi Batista Pereira, de 22 anos, durante a madrugada desta quarta-feira, dia 24, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi preso em flagrante após se entregar em um batalhão da Polícia Militar e confessar o crime cometido. O casal era de Corumbá e havia se mudado para Três Lagoas há três dias, onde começaram a morar na casa do pai da vítima. 

Segundo informações do site RCN 67, o estrangulamento aconteceu em meio à madrugada e, logo após cometer o crime, Wellington pegou a bicicleta e se dirigiu até o batalhão para se entregar. No entanto, não foi informado o motivo do feminicídio.

Ele e Beatriz estavam juntos há dois anos. Familiares relataram que, a princípio, eles ficaram na casa do familiar da vítima até conseguirem iniciar uma nova fase no relacionamento, onde se mudariam para um apartamento novo.

Wellington foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado para a delegacia de plantão na cidade de Três Lagoas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

