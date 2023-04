Jovem de 18 anos morre em confronto com a policia na Capital

Otavio Augusto Pereira Martins, conhecido como Tavinho, de 18 anos, morreu na madrugada deste sábado (8) durante confronto com a Polícia Militar em uma casa de desmanche de veículos, no Jardim Samambaia, em Campo Grande. O jovem teria reagido a abordagem e atirado contra a equipe.

Conforme a ocorrência, a polícia recebeu uma denuncia de que autores do furto de um veículo, Fiat Fiorino, estariam nessa casa, a equipe chegou e o local estava com o portão aberto ao entrar no interior da residência, Otavio efetuou um disparo contra a equipe que acertou a porta.

A equipe deu ordem de abordagem para o jovem que desobedeceu e efetuou o segundo disparo contra os policiais, momento que a equipe disparou dois tiros contra Otavio para imobiliza-lo.

Em seguida, o rapaz foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, mas veio a óbito. O Batalhão de Choque foi acionado no local, juntamente com a perícia, a arma utilizada pelo jovem e pelo policial foram apreendidas.

O veículo furtado foi levado para a Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) junto com com peças de carros que estavam na carroceria da Fiorino, sendo elas um cambio de carro, uma alavanca de câmbio, um motor de arranque de carro, um filtro de carro, dois pares de bengala de motocicleta e um guidão de motocicleta.

