Jovem de 19 anos é esfaqueada no pescoço pelo ex-namorado; vídeo

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Uma mulher de 19 anos foi esfaqueada no pescoço pelo ex-namorado, de 28 anos, na manhã de segunda-feira (10), no Município de Pontes e Lacerda em Mato Grosso, estado vizinho de Mato Grosso do Sul.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois conversando próximo a um carro, quando repentinamente o autor tira uma faca da cintura e começa a golpear a jovem.

Ela tenta se defender, mas o agressor continua tentando feri-la. Em dado momento, ela cai no chão e o criminoso foge. Veja:

Tentativa de f3minicídio no Município de Pontes e Lacerda MT pic.twitter.com/0B7Kj5AwSs — Carol (@Carol93193494) July 11, 2023

Desesperada, a jovem se levanta e corre para uma esquina, quando um motociclista para ao lado dela na calçada e a socorre.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem levou a vítima até o Hospital Vale do Guaporé. Devido à gravidade do ferimento, os policiais não conseguiram falar com a jovem. Até o momento, o agressor não foi localizado.

Deixe seu Comentário

Leia Também