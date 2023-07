Jovem de 21 anos morre em colisão frontal na BR-376 em MS

Um acidente de trânsito ocorrido na noite deste sábado (1°) na rodovia BR-376, entre as cidades de Vicentina e Fátima do Sul vitimou o jovem Gabriel Soares Capato de 21 anos.



De acordo com a reportagem do site MS News, Gabriel dirigia um veículo Fiat/Pálio, que colidiu frontalmente com um Citroen C3. O rapaz que morava em Vicentina, viajava sozinho. No Citroen, os ocupantes Vanda Góis e Wilson José de Souza ficaram gravemente feridos.



Todas as vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhados ao hospital da Sias, em Fátima do Sul. Gabriel seria transferido para um hospital em Dourados, mas infelizmente, não resistiu e acabou morrendo.

Deixe seu Comentário

Leia Também