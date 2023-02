Jovem de 22 anos morre após passar mal em jogo de futebol no Coophatrabalho

João Paulo Lucio Neto Correa Arce, de 22 anos, faleceu na noite de terça-feira (31) após passar mal enquanto jogava futebol com os amigos em uma quadra localizada no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz estava jogando quando em determinado passou a sentir formigamento nos pés. Incomodado com a situação, João comentou com os amigos o que estava acontecendo e desmaiou em seguida.

Preocupados, os companheiros do jovem acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou a fazer manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porém não tiveram êxito.

Para a polícia, o tio do rapaz contou que o sobrinho não apresentava problemas de saúde, não fazia uso de medicamentos e também não sofreu queda durante a partida de futebol.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como morte natural.

