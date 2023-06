Jovem de Coxim é encontrada decapitada e enterrada em cova rasa

A jovem sul-mato-grossense Karolayne Cristina do Nascimento Neves, de 22 anos, que estava desaparecida desde o dia 26 de maio, foi encontrada morta dentro de uma vala na Comunidade Santa Clara, na cidade de Conquista D´Oeste, no Estado de Mato Grosso.

Conforme as informações do site RD News, Karolayne teve a cabeça decapitada, tinha os pés amarrados e estava enterrada em uma cova rasa, feita no meio da mata. Ela teria sido localizada por um morador que passava pela região, avistando sua mão para fora do buraco.

Quando foi encontrada, a jovem já estava em avançado estado de decomposição, com sua cabeça ao lado do corpo. Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local para fazer as apurações iniciais sobre o caso.

O corpo de Karolayne foi encaminhado para o Instituto Médico legal (IML), onde passará por exames de necropsia. O caso é investigado pelas autoridades locais e ainda não existem informações a respeito de suspeitos.

Natural de Coxim, cidade localizada a 217 km de Campo Grande, a jovem deixa Karolayne deixa três filhos.

