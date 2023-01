Jovem de MS morre afogado no Rio Paraná durante mergulho com os amigos

Ivailton Cardena da Silva, de apenas 21 anos, morreu afogado durante a manhã deste domingo (1°) nas águas do Rio Paraná, na cidade de Rosana, em Estado de São Paulo.

De acordo com as informações iniciais, ele havia ido passar a virada de ano com a família no município. Na manhã de hoje, resolveu dar um mergulho no rio, mas acabou se afogando. Ele estaria acompanhado de alguns amigos.

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado, porém, o rapaz já estava sem vida. O corpo dele foi resgatado e encaminhado para o hospital do Distrito de Primavera, em Rosana, para ser liberado posteriormente.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para atender o caso, assim como entender os motivos que levaram Ivailton a se afogar.

