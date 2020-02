Jovem desaparecido é encontrado enforcado em mata

Jônathas Padilha, com informações do Portal da Capital AM

O pizzaiolo Redson Said Teixeira, 23 anos, que estava desaparecido desde quinta-feira (13), foi encontrado morto na tarde desse sábado (15) em uma área de mata no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus no Estado do Amazonas.

De acordo com informações do Portal da Capital AM, os parentes de Redson afirmaram que ele estava com depressão e desapareceu de casa na tarde da última quinta-feira. O pizzaiolo foi encontrado pendurado pelo pescoço em uma mata no mesmo bairro onde mora.





Em sua rede social, o jovem postava mensagens com teor suicida e fez uma espécie despedida.

Em uma delas, Redson comentou sobre a morte de seu pai, que cometeu suicídio há dois anos.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) iniciaram as investigações e acreditam que tenha sido realmente suicídio.

Os agentes do DPTC também encaminharam o corpo do jovem ao Instituto Médico Legal (IML) mais próximo.

Centro de Valorização da Vida

O Brasil é um dos países com maiores taxas de suicídio entre os jovens. Pensando nisso, foi criado o Centro de Valorização da Vida (CVV) que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio com atendimento voluntário e gratuito, basta ligar no 188, ou entrar no chat próprio deles Clicando Aqui .

O suicídio não é normal e não deve ser romantizado, apesar de Redson ter conseguido chamar a atenção para o seu problema, sua vida se foi para sempre. Se você ou algum conhecido seu está tendo pensamentos suicídas ou depressivos, entre em contato com o CVV.

