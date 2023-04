Jovem é agredida por colega em banheiro de tabacaria na Capital

Jovem, de 19 anos, foi agredida por uma colega de faculdade durante o final da manhã desta quarta-feira (12) enquanto estava no banheiro de uma tabacaria localizada na Rua José Eduardo Rolim, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a autora seria acadêmica do primeiro semestre de psicologia de uma universidade particular. Na segunda-feira, ela já teria ameaçado a vítima dizendo que a odiava e que iria ‘pegá-la’.

Hoje, quando a jovem foi ao banheiro acabou sendo seguida pela autora que lhe acertou um tapa no rosto. Por conta da agressão, o óculos usado pela vítima acabou quebrando, lhe dando um prejuízo de aproximadamente R$ 400.

Além do tapa, ela ainda foi agredida com empurrões. Amigas da vítima foram colocadas na ocorrência como testemunhas das agressões.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como dano, vias de fato e ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também