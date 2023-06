Jovem é agredido com garrafada no olho separando briga e aguarda cirurgia na Capital

Um jovem, de 28 anos, está aguardando cirurgia no Hospital da Santa Casa após ser ferido no olho tentando separar uma briga na noite de quinta-feira (29). A confusão aconteceu em uma conveniência na Avenida Manoel da Costa Lima, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência a vítima não se recorda de nada depois de ter sido atingido com uma garrafa de vidro no rosto. O autor da agressão é conhecido por ele como Luizinho.

O rapaz está internado na Santa Casa, aguardando para realizar uma cirurgia no olho direito. Ele está sendo acompanhado por sua mãe, que contou o fato às equipes da Polícia Militar, que foram até a unidade de saúde para colher maiores informações sobre o caso.

Apesar da lesão e de ela ter sido feita enquanto o jovem tentava separar uma briga, não é dito no registro policial qual teria sido o motivo da confusão.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também