Jovem é assassinado com quatro tiros na frente de casa no Caiobá

O jovem Alaor Pires Pecora de Oliveira, de 26 anos, foi assassinado com pelo menos quatro tiros enquanto estava na frente da própria residência, no Portal Caiobá, em Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (13). O atirador estava de bicicleta e fugiu na sequência.

A vítima chegou a ser socorrida pelos próprios familiares e levado as pressas para o CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, mas não teria resistido aos ferimentos e falecido logo na sequência da entrada na unidade de saúde.

Informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima relatou para a Polícia Militar que estava dormindo no momento do fato, mas que escutou os barulhos dos tiros e saiu para verificar o que estava acontecendo, quando encontrou Alaor caído na calçada.

Uma testemunha afirmou para a polícia que os disparos foram logo na sequência que ele deixou a residência do amigo, pois ele havia deixado o local para ir até uma conveniência próxima dali.

Ele relata ainda que o suspeito estava de bicicleta e teria efetuado vários disparos na vítima. O amigo também disse que o atirador mora no Jardim das Hortências.

O caso foi registrado como homicídio simples.

