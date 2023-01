Jovem é atingido com pauladas e esfaqueado em bar de MS

Um jovem, de 23 anos, foi agredido a pauladas e a facadas, na noite desta quinta-feira (12), em um bar, em Porto Murtinho. Ele estava com um sangramento ativo quando foi encontrado pelos policiais.

De acordo com o site Porto Murtinho Notícias, o rapaz contou que estava em um bar quando o autor, de 22 anos, chegou para tirar satisfações sobre um relacionamento da vítima.

Ele foi agredido com golpes de pauladas na cabeça dele e depois o esfaqueou nas costas. Na fuga ainda teria dito, “da próxima vez vai ser pior”.

Quando foi encontrado pelos policiais, a vítima estava com ferimentos de facada nas costas que acabou atingindo a cavidade abdominal.

O autor foi encontrado na praça da cidade e no bolso dele um canivete com marcas de sangue. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do município.

