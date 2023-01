Jovem é atingido por tiro enquanto passeava pelo Nova Lima

Um rapaz, de 21 anos, procurou atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino logo após receber um tiro na região do abdômen no início da noite de quinta-feira (5), na região do Nova Lima, em Campo Grande. Ele é natural de Paranaíba e estava passeando pela cidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava andando pelas ruas do bairro quando escutou um barulho forte de tiro e percebeu estar com um ferimento na região da barriga.

Um motorista de aplicativo que passava pelo local teria dado suporte para ele e o encaminhou até a unidade de saúde, onde foi acionado a Polícia Militar. Quando os militares chegaram e entrevistaram o rapaz, não conseguiram colher muitos detalhes a respeito do fato.

Conforme relato da vítima, ele não tem desafeto e não conhece ninguém na cidade, apenas sua ex-mulher, no qual ele não soube informar seu endereço, nem seu nome completo. Questionado como ele chegaria até a residência da mulher, ele afirmou que tudo estava anotado no celular, mas que no momento do fato, acabou perdendo o aparelho.

Ainda segundo o registro policial, a vítima permaneceu em observação na unidade de saúde, mas não corre risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

