Jovem é baleado em tentativa de assassinato e pede socorro no serviço da mãe em Coxim

Um rapaz, de 18 anos, foi socorrido após ser baleado várias vezes durante a tarde de quarta-feira (27), em uma praça localizada na região central de Coxim. Ele correu até o serviço da mãe para pedir socorro.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até um restaurante, um rapaz estava ferido após ser baleado. Ao chegar, foram informados que o jovem já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital Regional.

Enquanto ele recebia os primeiros socorros, contou para os policiais que estava almoçando um marmitex no banco da praça, ao lado de um colega de serviço. Do nada, um carro parou e realizou vários disparos em sua direção, o atingindo no braço e no abdômen.

Por medo de morrer, o rapaz saiu correndo para o restaurante onde a mãe trabalha, para que ela pedisse por socorro. Ainda em seu relato, ele disse não saber quem seria o autor do crime.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

