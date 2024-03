Jovem Ã© baleado pelo primo durante briga por carro em Ponta PorÃ£

Um jovem, de 23 anos, foi baleado pelo primo, de 40 anos, durante uma briga por conta da compra e venda de um veículo. O caso aconteceu dentro da casa da vítima, na esquina da Rua Romanzeira com a Rua Iturama, localizada no Residencial Ponta Porã I, em Ponta Porã, na noite deste domingo (2).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma tentativa de homicídio na residência, porém, ao chegar os policiais não encontraram nada e nem ninguém. Eles então foram informados pela central de que a vítima havia sido socorrida para o Hospital Regional por familiares.

Já na unidade de saúde, os policiais fizeram contato com a vítima. Em seu relato, o jovem contou que estava em casa com familiares quando o autor, seu primo, chegou ao local na companhia do irmão dando inicio a uma briga com o rapaz. Os três discutiram por um tempo por conta da compra e venda de um veículo, quando em determinado momento o autor sacou o revólver e efetuou um disparo contra ele.

Depois de atirar, os dois fugiram em um Chevrolet Corsa, que tem o sobrenome do autor adesivado no vidro traseiro. Em conversa com uma testemunha, que presenciou os fatos, os militares descobriram que os dois irmãos estavam armados, porém, apenas um disparou porque o outro deixou a arma cair.

As equipes chegaram a fazer diligências após deixar a vítima sendo atendida, mas não tiveram sucesso em encontrar o autor.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, na 1° Delegacia de Polícia Civil.

