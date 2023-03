Jovem é baleado por dupla em carro no Nhanha

Um jovem de 26 anos, conhecido popularmente como Nicolas da Nhanha, foi alvejado com diversos tiros por uma dupla dentro de um carro na madrugada deste domingo (19), na Rua Floriano Paula Correa, no bairro Vila Nhanha, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas contaram à polícia que Nicolas estava sentado em uma esquina quando um GM Corsa da cor preto se aproximou dele e o passageiro começou a disparar contra a vítima, que saiu correndo.

Moradores da região socorreram Nicolas e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, onde ele foi questionado pelos policiais sobre a identidade dos criminosos, porém, afirmou que não os conhecia, mas afirmou que a arma utilizada era uma pistola.

Com a informação, os policiais fizeram buscas no local do crime, mas nenhuma capsula foi encontrada.

Devido a gravidade dos ferimentos, Nicolas foi transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac/Cepol) e será investigado.

