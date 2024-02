Jovem é detida tentando entrar com drogas na penitenciária de Dourados

Uma jovem, identificada como Evylin dos Santos Figueiredo, de 29 anos, foi flagrada, por volta das 10h30 de sábado (10), tentando entrar na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) com drogas para o irmão e namorado.

Segundo a polícia, a mulher foi flagrada, durante busca pessoal, com duas embalagens, uma contendo cocaína e a outra maconha, amarradas em suas pernas. Ela foi até a penitenciária para visitar o irmão, de 31 anos, e o namorado, de 30 anos.

No total, m dos pacotes continha 224 gramas de cocaína, enquanto o outro continha 475 gramas de maconha.

Questionada se teria sido coagida a entregar as drogas aos familiares, ela negou e afirmou que os três ganhariam dinheiro com as substâncias ilícitas.

Ela foi detida e autuada pelo crime de tráfico de drogas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também