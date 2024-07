Jovem é encontrado com sinais de espancamento e com traumatismo craniano na Capital

Jovem, de 21 anos, foi encontrado com sinais de espancamento e com um traumatismo craniano considerado grave na madrugada deste sábado (6), na rua 13 de Maio, próximo ao cruzamento com a rua Maracaju, na região central de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o local e quando chegaram, encontraram uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizando atendimento médico.

Não havia testemunhas no local, muito menos informações sobre quem poderia ser o agressor ou até mesmo agressores, já que a vítima também não estava em condições de relatar sobre o ocorrido.

A equipe médica que atendia a vítima informou que o jovem apresentava um traumatismo cranioencefálico grave e por isso seria encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

