Jovem é encontrado morto após brigar com a esposa em festa de Carnaval

Um jovem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na tarde de domingo (15) em uma chácara em Guia Lopes da Laguna.

Segundo informações do site Jardim MS News, a esposa contou que o casal participou de uma festa de Carnaval com amigos. Ao voltarem para casa, por volta das 4h, eles teriam discutido. A mulher disse que deixou a residência e em seguida, o jovem teria tirado a própria vida.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local para os levantamentos iniciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jardim, onde passará por exames antes de ser liberado para a família.

O caso será investigado pelas autoridades.

Precisando de ajuda?

Se você ou alguém que você conhece estiver passando por sofrimento emocional, é possível buscar ajuda gratuita pelo Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, com atendimento 24 horas.

