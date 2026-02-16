Menu
Polícia

Jovem é encontrado morto após brigar com a esposa em festa de Carnaval

O rapaz teria tirado a própria vida depois que a companheira saiu de casa

16 fevereiro 2026 - 18h22Brenda Assis
A vítima foi encontrada sem vida horas depoisA vítima foi encontrada sem vida horas depois   (Reprodução/Jardim MS News)

Um jovem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na tarde de domingo (15) em uma chácara em Guia Lopes da Laguna.

Segundo informações do site Jardim MS News, a esposa contou que o casal participou de uma festa de Carnaval com amigos. Ao voltarem para casa, por volta das 4h, eles teriam discutido. A mulher disse que deixou a residência e em seguida, o jovem teria tirado a própria vida.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local para os levantamentos iniciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jardim, onde passará por exames antes de ser liberado para a família.

O caso será investigado pelas autoridades.

Precisando de ajuda?

Se você ou alguém que você conhece estiver passando por sofrimento emocional, é possível buscar ajuda gratuita pelo Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, com atendimento 24 horas.

