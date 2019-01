Mulher é esfaqueada por casal após discussão

Joyce Gusmão dos Reis, 18 anos, foi internada no Hospital da Vida em estado grave após sofrer quatro golpes de faca na Vila Valderez, durante a madrugada desta sexta-feira (18).



Segundo informações da polícia, a jovem seguia pela rua Alegrete, em Dourados, quando encontrou Bruno e Isadora, um casal com quem teve um desentendimento na quinta-feira (17). De acordo com o depoimento da vítima, eles estavam acompanhados com duas mulheres, irmãs de Bruno.



Ao encontrou com o grupo, Joyce acabou discutindo novamente com Bruno e Isadora, momento em que foi segurada enquanto as mulheres desferiam facadas em seu corpo.



Ela foi ferida na nuca, no braço esquerdo, no antebraço direito e nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a garota ao HV em estado grave.

O caso acabou registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

