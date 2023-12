Jovem é esfaqueado durante briga e autor acaba preso tentando fugir em matagal

Um rapaz, de 23 anos, foi atingido por vários golpes de faca durante uma briga na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua P15, localizada na região da Vila Planalto, na cidade de Chapadão do Sul. O autor, de 33 anos, foi preso tentando fugir por um matagal.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um homem, de 42 anos, informando que seu celular havia sido furtado e a localização estava na Rua P15. Em deslocamento até o endereço, os militares encontraram a vítima caída com sangramento no tórax.

Além do sangramento mais intenso na região do tórax, o rapaz apresentava lesões na orelha, costas, nuca e mãos. Populares contaram para os policiais que a vítima e o autor teriam entrado em vias de fato, mas em determinado momento um golpe de faca mais critico teria sido desferido contra o jovem.

Depois disso o autor fugiu do local, mas acabou sendo encontrado tentando entrar em um matagal. Ao ser preso, ele não contou onde estava a faca usada no crime e nem onde estaria o celular do responsável por acionar a Polícia Militar.

Diante dos fatos, o autor foi contido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso acabou sendo registrado como homicídio simples na forma tentada.

