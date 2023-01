Jovem é esfaqueado e roubado após sair do trabalho em Campo Grande

Um jovem, de 19 anos, foi esfaqueado e roubado após sair do seu trabalho durante a madrugada desta quarta-feira (18), nas proximidades da Praça Ary Coelho, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O dinheiro que estava com ele, cerca de R$ 30, foi levado pelo ladrão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava andando pela via após sair do seu trabalho em uma lanchonete, quando foi surpreendido por um ladrão armado com uma faca, no qual rapidamente desferiu dos golpes, atingindo suas costas e a mão esquerda.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o jovem, encontrado de maneira consciente e caída no chão.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e orientada a comparecer na delegacia para dar continuidade a investigação.

O caso foi registrado como roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

