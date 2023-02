Jovem é esfaqueado e tem vísceras expostas no Itamaracá

Um homem, de 26 anos, foi esfaqueado e ficou com as vísceras expostas, na manhã deste domingo (5), na rua Eufrates, Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O autor do crime fugiu e não foi localizado.

Conforme relato de testemunhas, uma das facadas, mais grave, foi no abdômen. A equipe Ursa do Corpo de Bombeiros foi acionada e o rapaz foi encaminhado inconsciente para a Santa Casa.

A Polícia Militar também foi acionada, não há informações sobre o número de facadas, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.

