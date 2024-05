Jovem é esfaqueado em discussão por mulher e morre em hospital de Sidrolândia

Geovani Arza Pinto, de 24 anos, morreu logo após dar entrada numa unidade hospitalar na cidade de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele foi esfaqueado durante uma discussão com um conhecido, de 29 anos, já identificado pela polícia, por causa de uma mulher na noite desta sexta-feira (24).

O caso aconteceu em uma residência. A Polícia Militar foi acionada para atender o fato e encontrou a vítima caída no chão no cruzamento das ruas Adelino Ferreira Barbosa com Joaquim dos Santos, no bairro Cascatinha.

Os militares notaram que o rapaz tinha sinais vitais e acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram a remoção de Geovani para a unidade hospitalar. Segundo o site Noticidade, ele apresentava respiração fraca e estava inconsciente, e morreu logo após dar entrada no hospital.

Ainda conforme as informações do site local, vítima e o suspeito estavam bebendo na residência, quando houve o desentendimento em razão de uma mulher e o acusado desferiu golpes contra o jovem, que caiu em frente a residência. O desafeto fugiu em um carro de cor escura e até o momento não foi localizado.

A faca usada no crime foi localizada pela polícia e foi apreendida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também