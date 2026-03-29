Jovem é esfaqueado no peito após se envolver em briga com mulher em Campo Grande

Jovem, de 23 anos, foi esfaqueado no peito durante a madrugada deste domingo, dia 29, após se envolver em uma briga com uma mulher, na região do Tiradentes, em Campo Grande.
O golpe desferido, no entanto, partiu de um homem, identificado apenas como 'Marcelinho', conforme consta no registro policial.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada sobre a calçada de uma via do bairro, com o ferimento na região superior esquerda do peito.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na Santa Casa. A Polícia Militar também se fez presente no local.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio.Reportar Erro
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