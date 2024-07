Jovem é esfaqueado no pescoço e socorrido em estado grave no Lageado

Um jovem, de 24 anos, foi esfaqueado no pescoço durante a manhã desta sexta-feira (12), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir atender o caso. Ao chegar no local, foram informados que o rapaz tinha um corte profundo no pescoço.

As equipes tentaram conversar com ele, para saber seu nome e o queria acontecido, mas a vítima não estava conseguindo falar. Ele apenas escreveu seu nome, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.

Os policiais procuraram a responsável por acionar as autoridades, mas a mulher apenas disse que ouviu a vítima gritando por socorro em seu portão, lindo para a Polícia Militar em seguida.

Diante da falta de explicações sobre o que teria acontecido, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tentativa de homicídio.

