Jovem é espancado a pauladas durante briga com usuário de drogas no Sayonara

Um rapaz, de 38 anos, foi agredido a pauladas durante uma briga com um usuário de drogas do bairro Jardim Sayonara, na tarde de domingo (14). Ele foi socorrido em estado grave.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima. Ela detalhou que estava voltando para casa quando encontrou seu filho caído na calçada, gemendo de dor e todo ensangüentado.

Moradores do bairro contaram que o rapaz havia brigado com um usuário de drogas da região, sendo agredido com pauladas nos braços, cabeça e no rosto.Quando a PM chegou ao local dos fatos, encontrou a vítima deitada no colo da mãe, com as mãos enfaixadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o levando para a Santa Casa. No hospital, ele foi sedado e intubado. O sangramento era decorrente de cortes na região frontal da cabeça, maxilar e no punho esquerdo.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela região, mas não tiveram sucesso em encontrar o suspeito. O caso foi então registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

