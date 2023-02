Jovem é estuprada e mordida nas partes íntimas por homem que conheceu na internet

Uma jovem, de apenas 21 anos, foi estuprada e teve a genitália mordida brutalmente por um homem, de 32 anos, que ela conheceu em um aplicativo de relacionamento (Tinder), na noite de segunda-feira (13), em Três Lagoas. A menina precisou passar por uma cirurgia de reconstrução das partes íntimas.

De acordo com o site da Rádio Caçula, os dois estavam conversando e o homem se passava por um agente de produção. Em determinado momento, resolveram marcar um encontro na casa do rapaz.

No meio do ‘date’, o suspeito forçou a relação sexual e então ela pediu para que parasse, pois estava sentindo dor. Contudo, o homem continuou e chegou a morder as partes íntimas e os seios da vítima, que teve lesões graves.

Após conseguir sair da casa do autor, a menina procurou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois transferida para o Hospital Auxiliadora, por conta da gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município e segue sendo investigado.

