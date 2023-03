Jovem Ã© estuprada por trÃªs durante encontro marcado com desconhecido pela internet

Uma jovem, de 18 anos, foi estuprada por três homens durante um encontro marcado pela internet na noite de quinta-feira (2), em Três Lagoas. Ela teve coragem de relatar todo o ocorrido a polícia apenas na noite de domingo (5).

De acordo com o site Perfil News, a vítima conheceu um dos autores por um aplicativo de relacionamento. Os dois trocaram algumas mensagens, quando o rapaz a convidou para ir até a casa dele onde conversariam melhor e jogariam alguma coisa.

Ao chegar na casa do ‘date’, encontrou ele com outros dois homens. Em determinado momento, a jovem começou a se sentir mal e ter calafrios, pedindo para se deitar na cama. Ela então foi forçada a manter relações sexuais com todos os rapazes.

Ameaçada pelos autores do estupro, a vítima ligou para mãe ir buscá-la e não contou de imediato o que teria acontecido. Porém, precisou ir para o hospital, relatando a mãe, aos médicos e aos policiais o crime.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.

