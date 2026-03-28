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Jovem é extorquido após 'dar o bolo' em garota de programa em Campo Grande

Golpista disse que quebraria as pernas e passou por integrante do PCC

28 março 2026 - 10h11Vinicius Costa
Golpe aconteceu no WhatsAppGolpe aconteceu no WhatsApp   (Altieres Rohr/G1)

Jovem, de 19 anos, procurou a delegacia na noite desta sexta-feira, dia 27, para relatar que foi extorquido por um suposto membro de uma facção criminosa, após 'dar o bolo' em uma garota de programa, em Campo Grande.

Informações apontam que o jovem teria acessado um site de conteúdo adulto e marcado um encontro com uma garota de programa, mas decidiu não ir de última hora.

Segundo consta no boletim de ocorrência, após a desistência, uma pessoa entrou em contato com ele proferindo ameaças, dizendo que "quebraria as pernas dele". O estelionatário disse que supostamente pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Temendo pela vida, o jovem realizou duas transferências para o suspeito: uma de R$ 450 e outra de R$ 900. Quando o suspeito pediu uma quantia maior, a vítima decidiu bloquear o contato.

O caso foi registrado como extorsão e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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