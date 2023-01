Jovem é ferido a tiros por motoqueiro no Piratininga

Um jovem, de 19 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de quinta-feira (12) após ser ferido a tiros por um motoqueiro enquanto estava na frente da própria residência, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

Um dos disparos feito pelo autor atingiu o braço esquerdo da vítima, que tentou correr para dentro do imóvel. O motociclista fugiu logo na sequência e o jovem não conseguiu identificar quem poderia ser ou até mesmo pegar a placa.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem já teria sofrido um segundo atentado no dia 21 de dezembro do ano passado. Conforme as informações, o 'modus operandi' era o mesmo, ou seja, um motociclista armado em que passava atirando.

Na ocasião, a Polícia Civil prendeu o autor daqueles disparos em dezembro.

A vítima, no entanto, já tem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e seu nome estaria envolvido em um possível homicídio qualificado, todos as ocorrências aconteceram enquanto ele era menor de idade.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio.

