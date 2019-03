Jovem é fuzilado na fronteira

Edgar Irala, 25 anos, foi executado a tiros de fuzil, na sexta-feira (29), em frente a um consultório dentário, no bairro San Gerardo, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Os tiros atingiram a cabeça da vítima.



Conforme o Porã News, os suspeitos chegaram em um veículo da marca Toyota e atiraram com armamento de calibre 7.62.



Populares que testemunharam o crime disseram que Edgar teria sido executado por um membro da Polícia Nacional paraguaia. No entanto, o fato foi negado pelo órgão de segurança do país vizinho.

