Jovem é importunada sexualmente em ônibus e GCM detém suspeito em terminal

Quem acionou a equipe da guarda foi um fiscal do terminal, que soube do acontecimento após a denúncia realizada pela mulher.

Homem, que não teve a idade revelada, foi detido por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana na manhã desta terça-feira (11), no Terminal General Osório, em Campo Grande, após ser acusado de importunar sexualmente uma jovem, de 25 anos, dentro de um ônibus do transporte coletivo.