O jovem Max Santos 24 anos que trabalhava como ajudante de pedreiro foi morto a facadas pelo patrão no sábado (14), após reclamar sobre atraso de salário. Caso aconteceu em São Paulo.



De acordo com familiares ouvidos pelo G1, Max Santos saiu de Sergipe, para trabalhar em busca de condições melhores de vida. Ele atuava como ajudante de pedreiro para um conhecido, que seria vizinho da família.



Há alguns dias, o jovem teria cobrado do patrão uma dívida de R$ 200 por um serviço prestado de pintura, porém o autor não gostou e os dois discutiram.



Ainda segundo a família, no meio da discussão formada, o patrão teria ameaçado o ajudante, dizendo que iria buscar uma arma para matá-lo.



Max voltou à sua residência no bairro Tude Bastos, onde estava apenas com a mãe noite de sábado, o homem foi até a residência do jovem e o golpeou na frente da mãe dele.



De acordo com a Polícia Militar, rastros de sangue foram encontrados em todos os cômodos da casa. Em um dos golpes assassinos, o autor acabou decepando o próprio dedo que foi abandonado no local antes dele fugir.



O caso será investigado pela delegacia de polícia de Praia Grande em São Paulo.





