Jovem é morto com golpes de foice na cabeça em Aldeia de Coronel Sapucaia

Jovem, de 27 anos, identificado apenas como Marcelo, e conhecido como ‘Zacarias’, acabou sendo assassinado com golpes de foice na cabeça durante uma briga no barraco em que morava na Aldeia Taquaperi, região rural de Coronel Sapucaia. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada através de uma ligação do Polo Casai, de Amambai. Os policiais contaram que havia ocorrido uma morte na aldeia e duas pessoas estariam esperando, para poder guiar as equipes até o local exato da morte.

No local, os policiais conversaram com uma vizinha, que trabalha no posto Posto de Saúde Central da aldeia. A mulher contou que foi procurada por um homem, que solicitava a ajuda de uma ambulância, pois ‘Zacarias’ estava com vários ferimentos na cabeça.

O homem cotou que estava em casa quando ouviu gritos e uma pessoa chorando. Ao se aproximar, viu a vítima caída no chão com vários ferimentos na cabeça ainda com vida. Olhando em volta, ele conseguiu avistar os suspeitos, Alexandre e Alercio, correndo com a foice nas mãos.

A Perícia Técnica foi acionada, realizando os trabalhos investigativos iniciais no local, mesmo que a cena tenha sido prejudicada, por conta da movimentação de pessoas no barraco.

Nos barracos, da vítima e de um vizinho, foram encontradas porções de maconha, que totalizaram cerca de 320 gramas. O caso foi registrado como tráfico de drogas e homicídio simples.

