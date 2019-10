Jovem é morto dentro de casa por pistoleiro encapuzado

Rodrigo de Andrade Moura, 26 anos, foi morto a tiros dentro de casa por um pistoleiro encapuzado na noite dessa segunda-feira (14) em Itaquiraí.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa de Rodrigo contou à polícia que estava tomando banho quando ouviu os disparos.

Quando ela saiu do banheiro, ela já encontrou o marido ferido e o homem encapuzado saindo do local com uma arma em mãos.

Rodrigo foi ferido com tiros no tórax, na cabeça e nas costas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

Deixe seu Comentário

Leia Também