Jovem é presa após abandonar os filhos com avó para curtir namorado e carnaval na Capital

Mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos cometido contra os dois filhos, de 3 e 5 anos, no final da manhã desta segunda-feira, dia 16, no Jardim Centenário, em Campo Grande.
Ela abandonou a menina e o menino na casa da avó para curtir o Carnaval e dormir na casa do namorado, no Aero Rancho.
Segundo informações do boletim de ocorrência, as crianças foram localizadas brincando em frente a um campo de futebol. A Polícia Militar foi acionada e conversou com a avó delas, que relatou que os netos foram deixados pela jovem na residência há dois dias.
Porém, a casa em que as crianças estavam ficando estava em condições precárias, com muito lixo espalhado pelo chão, conforme averiguado pelos militares. Ainda não tinha água, nem energia elétrica.
Uma moradora conversou com os policiais, reforçando a versão de que a mulher deixou as crianças na casa da avó e não retornou mais. Demais vizinhos conseguiram contato com a suspeita, que foi até o local.
Ela confessou que deixou os filhos "sob cuidados da avó", pois estava indo às festas de carnaval e depois estava dormindo na casa de seu namorado no bairro Aero Rancho.
A mãe das crianças foi encaminhada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhará o caso.