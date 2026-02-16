Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Jovem é presa após abandonar os filhos com avó para curtir namorado e carnaval na Capital

Casa onde crianças estavam ficando não tinha água, energia e estava com vários lixos

16 fevereiro 2026 - 15h55Luiz Vinicius
Criança estava na ruaCriança estava na rua   (Via Catraca Livre)

Mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos cometido contra os dois filhos, de 3 e 5 anos, no final da manhã desta segunda-feira, dia 16, no Jardim Centenário, em Campo Grande.

Ela abandonou a menina e o menino na casa da avó para curtir o Carnaval e dormir na casa do namorado, no Aero Rancho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as crianças foram localizadas brincando em frente a um campo de futebol. A Polícia Militar foi acionada e conversou com a avó delas, que relatou que os netos foram deixados pela jovem na residência há dois dias.

Porém, a casa em que as crianças estavam ficando estava em condições precárias, com muito lixo espalhado pelo chão, conforme averiguado pelos militares. Ainda não tinha água, nem energia elétrica.

Uma moradora conversou com os policiais, reforçando a versão de que a mulher deixou as crianças na casa da avó e não retornou mais. Demais vizinhos conseguiram contato com a suspeita, que foi até o local.

Ela confessou que deixou os filhos "sob cuidados da avó", pois estava indo às festas de carnaval e depois estava dormindo na casa de seu namorado no bairro Aero Rancho.

A mãe das crianças foi encaminhada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhará o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima foi encontrada sem vida horas depois
Polícia
Jovem é encontrado morto após brigar com a esposa em festa de Carnaval
O acidente aconteceu na noite de domingo
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar e deixar motociclista ferido em Ribas do Rio Pardo
Brenno faleceu momentos depois do acidente
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou acidente que matou motociclista no dia do aniversário em Rio Brilhante
Caso aconteceu no centro de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Travesti é baleada após tomar arma de policial no centro de Campo Grande
Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante
Polícia
Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante
Homem leva garrafada na cabeça durante assalto no centro de Campo Grande
Polícia
Homem leva garrafada na cabeça durante assalto no centro de Campo Grande
O crime aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem morre ao ser baleado na fronteira
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Polícia
PM aposentado de Mato Grosso do Sul perde R$ 124 mil em golpe de criptomoedas
Foto: Reprodução
Polícia
Filho é detido por violência doméstica contra a mãe em Ribas do Rio Pardo
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
'Valentão' dá tapa na cara de mulher e em troca é esfaqueado no centro da Capital

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande